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В Армавире у железнодорожного вагона украли 4 колеса
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В Армавире у железнодорожного вагона украли 4 колеса 

АиФ-Кубань 42 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Директор транспортной компании оценил их стоимость в 200 тысяч рублей
В Армавире у железнодорожного вагона украли 4 колеса.
В линейный отел полиции на станции Армавир директор транспортной компании написал заявление о хищении четырех колесных пар общей стоимостью 206 655 рублей.
Кавказская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о краже колесных пар с железнодорожного грузового вагона хоппер-цементовоза.
Ход и результаты расследования взяты на контроль Кавказским транспортным прокурором, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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