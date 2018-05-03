В Армавире у железнодорожного вагона украли 4 колеса

Директор транспортной компании оценил их стоимость в 200 тысяч рублей

Армавире у железнодорожного вагона украли 4 колеса.

В линейный отел полиции на станции Армавир директор транспортной компании написал заявление о хищении четырех колесных пар общей стоимостью 206 655 рублей.

Кавказская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о краже колесных пар с железнодорожного грузового вагона хоппер-цементовоза.

Ход и результаты расследования взяты на контроль Кавказским транспортным прокурором, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.