Бывшего зампреда гордумы Пензы оставили под стражей еще на пол года

ПЕНЗА , 3 мая. / ТАСС /. Первомайский районный суд Пензы продлил до 25 октября срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя пензенской городской думы Георгия Тюрина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

"Срок содержания Тюрина под стражей продлен до 25 октября включительно", — отметил собеседник.

Уголовное дело в отношении Тюрина возбудили в апреле 2017 года. По версии следствия, будучи заместителем председателя пензенской гордумы, он лично и через своего адвоката получил взятку от одного из местных бизнесменов на общую сумму 35 млн рублей. Предприниматель оплатил долг Тюрина в размере 1 млн рублей и передал имущественное право на часть объекта капитального строительства стоимостью более 34 млн рублей. Взамен Тюрин обещал помочь с получением разрешения на реконструкцию здания.

В мае 2017 года Тюрина заключили под стражу, его полномочия в качестве зампреда гордумы были прекращены.