Общественный совет положительно оценил изменения в уголовном законодательстве, ужесточающем ответственность за посягательства на «электронные кошельки»

Федеральный закон от 23.04.18 №111-ФЗ внес ряд изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации . Документ

ужесточает ответственность за хищение чужого имущества с банковского

счёта, а равно в отношении электронных денежных средств (например,

электронных кошельков).

В этих целях часть первая статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации излагается в новой редакции,

которая предусматривает более строгое наказание за совершение такого

рода противоправного посягательства и может повлечь лишение свободы на срок до трех лет вместо предусмотренного ранее ареста сроком до четырех

месяцев.

До внесенных изменений речь в статье шла только о платежных картах (кредитных, расчетных, иных).

Кроме того, часть третья статьи 158 «Кража» и часть третья статьи 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной

информации» Уголовного кодекса Российской Федерации дополняются

соответствующими квалифицирующими (отягчающими) признаками.

Таким образом, уголовное законодательство

подчеркивает общественную опасность данного вида преступлений, а наличие подобных санкций позволит не только более эффективно

противодействовать так называемым кибермошенничествам и киберворовству,

но выступать в качестве сдерживающего фактора для лиц, замышляющих

совершение указанных деяний.

Документ вступает в силу с 4 мая 2018 года.

По мнению члена общественного совета при Главном управлении МВД России по Иркутской области , адвоката и заведующего кафедрой уголовного права Юридического института Иркутского

государственного университета Романа Кравцова, такие изменения следует

оценивать положительно. «Законодатель старается „идти в ногу со временем“, отвечая тем самым на развитие научно-технического прогресса,

и, как следствие, на новые способы совершения преступлений. Насколько

эффективно будут „работать“ эти нормы права, станет понятно в самое

ближайшее время, поскольку данные преступления сегодня имеют высокую

степень распространения» — отметил член Общественного совета Главка.