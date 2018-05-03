Общественный совет положительно оценил изменения в уголовном законодательстве, ужесточающем ответственность за посягательства на «электронные кошельки» 

Федеральный закон от 23.04.18 №111-ФЗ внес ряд изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Документ
ужесточает ответственность за хищение чужого имущества с банковского
счёта, а равно в отношении электронных денежных средств (например,
электронных кошельков).
В этих целях часть первая статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации излагается в новой редакции,
которая предусматривает более строгое наказание за совершение такого
рода противоправного посягательства и может повлечь лишение свободы на срок до трех лет вместо предусмотренного ранее ареста сроком до четырех
месяцев.
До внесенных изменений речь в статье шла только о платежных картах (кредитных, расчетных, иных).
Кроме того, часть третья статьи 158 «Кража» и часть третья статьи 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной
информации» Уголовного кодекса Российской Федерации дополняются
соответствующими квалифицирующими (отягчающими) признаками.
Таким образом, уголовное законодательство
подчеркивает общественную опасность данного вида преступлений, а наличие подобных санкций позволит не только более эффективно
противодействовать так называемым кибермошенничествам и киберворовству,
но выступать в качестве сдерживающего фактора для лиц, замышляющих
совершение указанных деяний.
Документ вступает в силу с 4 мая 2018 года.
По мнению члена общественного совета при Главном управлении МВД России по Иркутской области, адвоката и заведующего кафедрой уголовного права Юридического института Иркутского
государственного университета Романа Кравцова, такие изменения следует
оценивать положительно. «Законодатель старается „идти в ногу со временем“, отвечая тем самым на развитие научно-технического прогресса,
и, как следствие, на новые способы совершения преступлений. Насколько
эффективно будут „работать“ эти нормы права, станет понятно в самое
ближайшее время, поскольку данные преступления сегодня имеют высокую
степень распространения» — отметил член Общественного совета Главка.