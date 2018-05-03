Ещё
Общественный совет положительно оценил изменения в уголовном законодательстве, ужесточающем ответственность за посягательства на «электронные кошельки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественный совет положительно оценил изменения в уголовном законодательстве, ужесточающем ответственность за посягательства на «электронные кошельки» 

Хот 43 минуты назад
Фото: Хот
Федеральный закон от 23.04.18 №111-ФЗ  внес ряд изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Документ
ужесточает ответственность за хищение чужого имущества с банковского
счёта, а равно в отношении электронных денежных средств (например,
электронных кошельков).
В этих целях часть первая статьи 159.3  Уголовного кодекса Российской Федерации излагается в новой редакции,
которая предусматривает более строгое наказание за совершение такого
рода противоправного посягательства и может повлечь лишение свободы на  срок до трех лет вместо предусмотренного ранее ареста сроком до четырех
месяцев.
До внесенных изменений речь в статье шла только о платежных картах (кредитных, расчетных, иных).
Кроме того, часть третья статьи 158  «Кража» и часть третья статьи 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной
информации» Уголовного кодекса Российской Федерации дополняются
соответствующими квалифицирующими (отягчающими) признаками.
Таким образом, уголовное законодательство
подчеркивает общественную опасность данного вида преступлений, а  наличие подобных санкций позволит не только более эффективно
противодействовать так называемым кибермошенничествам и киберворовству,
но выступать в качестве сдерживающего фактора для лиц, замышляющих
совершение указанных деяний.
Документ вступает в силу с 4 мая 2018 года.
По мнению члена общественного совета при  Главном управлении МВД России по Иркутской области, адвоката и  заведующего кафедрой уголовного права Юридического института Иркутского
государственного университета Романа Кравцова, такие изменения следует
оценивать положительно. «Законодатель старается „идти в ногу со  временем“, отвечая тем самым на развитие научно-технического прогресса,
и, как следствие, на новые способы совершения преступлений. Насколько
эффективно будут „работать“ эти нормы права, станет понятно в самое
ближайшее время, поскольку данные преступления сегодня имеют высокую
степень распространения» — отметил член Общественного совета Главка.
Хот: последние новости
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере В Иркутске полицейские в кратчайшие сроки раскрыли кражу из дома, хозяин которого забыл закрыть входную дверь В Усолье-Сибирском полицейские раскрыли кражу по горячим следам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе58
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ161
Популярный российский блогер найден мертвым11
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии358
В России могут ввести новый налог190
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение