Председателю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Ковалеву продлен срок содержания под стражей до 3 августа

Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.

В обосновании ходатайства следствия указано, что закончить предварительное следствие в срок не возможно из-за следственных и процессуальных действий. Кроме того, следствие учитывает дерзость совершенного преступления: нападение на человека, совершенное в светлое время суток в общественном месте в присутствии свидетелей.

За совершение подобного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет, поэтому нет оснований для изменения меры пресечения на более мягкую.

3 мая Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 3 августа и отказал адвокатам Ковалева в изменении меры пресечения на домашний арест.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что Сергей Ковалев обвиняется в нападении на юриста администрации Нижнего Новгорода.