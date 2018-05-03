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Председателю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Ковалеву продлен срок содержания под стражей до 3 августа
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Председателю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Ковалеву продлен срок содержания под стражей до 3 августа 

Newsroom24 47 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.
В обосновании ходатайства следствия указано, что закончить предварительное следствие в срок не возможно из-за следственных и процессуальных действий. Кроме того, следствие учитывает дерзость совершенного преступления: нападение на человека, совершенное в светлое время суток в общественном месте в присутствии свидетелей.
За совершение подобного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет, поэтому нет оснований для изменения меры пресечения на более мягкую.
3 мая Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 3 августа и отказал адвокатам Ковалева в изменении меры пресечения на домашний арест.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, что Сергей Ковалев обвиняется в нападении на юриста администрации Нижнего Новгорода.
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