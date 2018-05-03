Молодые люди обокрали наивных знакомых в Карелии

Жертвами преступников стали жители Пряженского района республики и города Петрозаводска

Сотрудниками полиции Петрозаводска раскрыты две кражи денежных средств с банковских карт, сообщает пресс-центр МВД РК.

Одним из потерпевших стал 57-летний житель Пряжинского района. С его счета пропали 8 000 рублей. Как выяснили полицейские, мужчина распивал дома спиртное с 36-летним односельчанином. В какой-то момент стали обсуждать пенсии, и молодой собутыльник поинтересовался, на какую банковскую карту поступают денежные средства. Хозяин продемонстрировал.

Нескольких минут хватило мужчине, чтобы привязать ее счет к своему номеру мобильного телефона. Вскоре после этого он перевел деньги на счет знакомой, а приехав в Петрозаводск, обналичил. Большую часть денежных средств он потратил на возврат долга, остальное — на собственные нужды,

— рассказали в полиции.

Еще одна кража инкриминируется двум петрозаводчанкам. Им удалось убедить 60-летнего знакомого подключить мобильный банк его карты к телефону одной из женщин. Позже они перечислили с его счета более 4000 рублей, которые потратили на спиртные напитки.