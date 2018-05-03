Куряне похитили из магазина детский квадрокоптер

Сейчас злоумышленников разыскивают стражи порядка

Инцидент произошёл в Курчатове. Администратор одного из магазинов сообщил в полицию о том, что с витрины торгового зала пропал детский квадрокоптер.

— Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей, — пояснила сотрудник пресс-службы областного УМВД Вилена Танделова. — Стражи порядка выяснили, что двое посетителей магазина долго ходили по торговому залу. Вскоре подозреваемая отвлекла продавца, а второй злоумышленник, пользуясь моментом, тайно вынес игрушку.

Известно, что предполагаемые участники кражи — ранее судимые за аналогичные преступления жители Курска . По их словам, игрушку они взяли, чтобы продать и купить спиртное.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.