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Куряне похитили из магазина детский квадрокоптер
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Куряне похитили из магазина детский квадрокоптер 

Курские известия 49 минут назад
Фото: Курские известия
Сейчас злоумышленников разыскивают стражи порядка
Инцидент произошёл в Курчатове. Администратор одного из магазинов сообщил в полицию о том, что с витрины торгового зала пропал детский квадрокоптер.
— Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей, — пояснила сотрудник пресс-службы областного УМВД Вилена Танделова. — Стражи порядка выяснили, что двое посетителей магазина долго ходили по торговому залу. Вскоре подозреваемая отвлекла продавца, а второй злоумышленник, пользуясь моментом, тайно вынес игрушку.
Известно, что предполагаемые участники кражи — ранее судимые за аналогичные преступления жители Курска. По их словам, игрушку они взяли, чтобы продать и купить спиртное.
По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.
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