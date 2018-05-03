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Четыре грузовика сдал в металлолом вологжанин
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Четыре грузовика сдал в металлолом вологжанин 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
30-летнего мужчину, который подозревается в краже автомобилей ГАЗ, ЗИЛ и двух КамАЗов, задержали патрульные полицейские. Давно не использовавшийся транспорт, припаркованный на городских улицах, он доставлял в один и тот же пункт приема металлолома с помощью грузового эвакуатора. Ущерб составил почти 500 тысяч рублей.
С заявлениями о пропаже грузовиков в конце апреля в полицию обратились хозяева. На след похитителя полицейские вышли благодаря информации из пункта приема, установили личность мужчины, составили ориентировку. Свою вину подозреваемый признал, рассказал подробности краж. Сейчас все авто изъяты, затем их вернут законным владельцам.
По фактам краж на мужчину завели четыре уголовных дела (ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ), он может лишиться свободы от двух до пяти лет, сообщает региональное управление полиции.
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