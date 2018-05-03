Мужчину обвинили в убийстве ребенка под Екатеринбургом

СК обвинил мужчину в убийстве ребенка в Свердловской области

Следствие предъявило обвинение мужчине в убийстве малолетнего ребенка в Свердловской области , сообщает в четверг СУСК по региону.

"Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области 49-летнему жителю города Кушвы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание за совершение данного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 29 апреля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы в городе Нижний Тагил, совершил убийство девочки, 2016 года рождения.

Для установления всех обстоятельств преступления на первоначальном этапе на место происшествия выезжала усиленная следственная группа.

В рамках расследования назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы родителей ребенка, обвиняемого и других лиц. Анализируются характеризующие материалы в отношении злоумышленника и членов семьи, в которой воспитывалась девочка, уточняет СУСК.