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Мужчину обвинили в убийстве ребенка под Екатеринбургом
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СК обвинил мужчину в убийстве ребенка в Свердловской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие предъявило обвинение мужчине в убийстве малолетнего ребенка в Свердловской области, сообщает в четверг СУСК по региону.
"Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области 49-летнему жителю города Кушвы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание за совершение данного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 29 апреля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы в городе Нижний Тагил, совершил убийство девочки, 2016 года рождения.
Для установления всех обстоятельств преступления на первоначальном этапе на место происшествия выезжала усиленная следственная группа.
В рамках расследования назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы родителей ребенка, обвиняемого и других лиц. Анализируются характеризующие материалы в отношении злоумышленника и членов семьи, в которой воспитывалась девочка, уточняет СУСК.
ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщает, что в совершении преступления обвиняется житель города Кушва, 1969 года рождения, работавший плотником на местном предприятии.
"Днем он помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребенка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, а затем остался вместе с ними отмечать это событие", — говорится в сообщении.
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