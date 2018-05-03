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На калининградку, взявшую кредит по паспорту матери, завели уголовное дело
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На калининградку, взявшую кредит по паспорту матери, завели уголовное дело 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Калининградка стала фигурантом уголовного дела, взяв кредит по паспорту матери. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Онлайн-микрозайм в 15 тысяч рублей взяла 33-летняя местная жительница. Вот только возвращать его она не собиралась — деньги она обналичила и потратила на собственные нужды.
К тому же выяснилось, что платеж она оформила по чужому документу — паспорту матери.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в МВД.
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