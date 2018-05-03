На калининградку, взявшую кредит по паспорту матери, завели уголовное дело

Калининградка стала фигурантом уголовного дела, взяв кредит по паспорту матери. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

Онлайн-микрозайм в 15 тысяч рублей взяла 33-летняя местная жительница. Вот только возвращать его она не собиралась — деньги она обналичила и потратила на собственные нужды.

К тому же выяснилось, что платеж она оформила по чужому документу — паспорту матери.