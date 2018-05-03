Симферопольцы выразили слова благодарности сотрудникам патрульно-постовой службы полиции за оперативность и профессионализм

«Хотим выразить благодарность сотрудникам полиции, оперативно отреагировавшим на звонок, усмиривших группу мужчин, нарушающих общественный порядок, а также за отзывчивость и проявленное внимание, за неравнодушное отношение к своему делу, профессионализм», — говорится в письме.

После поступления в дежурную часть звонка от граждан, к заявителям оперативно прибыл наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по обслуживанию г. Симферополя. Полицейские выяснили, что группа граждан, находящихся в состоянии опьянения, нарушает общественный порядок. В отношении мужчин были составлены административные протоколы по ч.2 ст.20.20 КоАП РФ.

Правонарушителям может грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.