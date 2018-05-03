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10 икон украли из Макарьевского храма
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10 икон украли из Макарьевского храма 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
10 икон украли из храма в поселке Макарьево Лысковского района Нижегородской области. Об этом сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Кража произошла 2 мая. Возбуждено уголовное дело.
Злоумышленники разыскиваются. Нижегородцев, обладающих какой-либо информацией о преступлении, сотрудники полиции просят сообщить об этом в по телефонам: 8 (83149) 6-15-00, 8 (83149) 6-15-25, 8 (83149) 6-15-35 — ОМВД России по Лысковскому району.
Ранее сообщалось о том, что 44-летнего нижегородца осудят за убийство пенсионеров и кражу икон.
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