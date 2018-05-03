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Футбольный тренер в Ростове задержан по подозрению в изнасиловании
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Футбольный тренер в Ростове задержан по подозрению в изнасиловании 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в изнасиловании 28-летней женщины в центре города. Об этом сообщила пресс-секретарь СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
По информации источника в правоохранительных органах региона, речь идет о футбольном тренере из спортивной школы имени Виктора Понедельника.
— По версии следствия, 30 апреля подозреваемый, находясь на улице Горького в Ростове-на-Дону, применяя насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней женщины, — цитирует "РИА Новости" Гагалаеву.
В тот же день подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По решению суда мужчина заключен под стражу.
В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера спортивного училища Ростова-на-Дону, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней воспитанницей. Подозреваемый был задержан.
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