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Бывшего сотрудника тюменского вуза оштрафовали на 2,1 млн рублей за продажу курсовых
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Бывшего сотрудника тюменского вуза оштрафовали на 2,1 млн рублей за продажу курсовых 

Rambler News Service 1 час назад
Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего сотрудника института транспорта Тюменского индустриального университета (ТИУ) виновным в получении взятки в крупном размере через посредника, передает URA.RU.
Его приговорили к штрафу на сумму 2,1 млн руб. Суд также постановил конфисковать сумму взятки размером 165 тысяч рублей в доход государства.
Бывший ассистент кафедры транспорта углеводородных ресурсов продавал свои курсовые работы студентам для сдачи экзамена по предмету «эксплуатация газопровода». Он признал свою вину.
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