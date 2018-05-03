Бывшего сотрудника тюменского вуза оштрафовали на 2,1 млн рублей за продажу курсовых

Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего сотрудника института транспорта Тюменского индустриального университета (ТИУ) виновным в получении взятки в крупном размере через посредника, передает URA.RU.

Его приговорили к штрафу на сумму 2,1 млн руб. Суд также постановил конфисковать сумму взятки размером 165 тысяч рублей в доход государства.

Бывший ассистент кафедры транспорта углеводородных ресурсов продавал свои курсовые работы студентам для сдачи экзамена по предмету «эксплуатация газопровода». Он признал свою вину.