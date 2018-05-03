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Суд продлил отстранение от должности ректору Петербургского университета коммуникаций
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Суд продлил отстранение от должности ректору Петербургского университета коммуникаций 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга продлил срок временного отстранения от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, обвиняемого в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду помещений вуза без проведения конкурсов. Об этом в четверг сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока временного отстранения от должности Сергея Бачевского сроком до 4 июля 2018 года", — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что обвиняемый в превышении полномочий Бачевский с ходатайством следствия о продлении срока отстранения не согласился, указав, что по делу не выявлен материальный интерес в совершении инкриминируемых ему действий, он также не согласен с суммой ущерба.
Как сообщалось ранее, Бачевскому инкриминируют заключение договоров аренды помещений вуза без проведения конкурсов и по заниженной цене — по версии следствия, он нанес университету ущерб в 1,7 млн рублей. В прошлом мае Бачевского задержали и по решению суда отправили под домашний арест, позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Свою вину Бачевский не признавал, но в начале этого года он заявил в суде, что не оспаривает сдачу им в аренду помещений без проведения конкурса, однако все средства поступали на счет университета и в настоящее время нарушения устранены, а помещения сданы в аренду с соблюдением всех процедур.
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