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В Нижнем Тагиле пьяный мужчина убил 2-летнюю девочку
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В Нижнем Тагиле пьяный мужчина убил 2-летнюю девочку 

Уралинформбюро 30 минут назад
Фото: Уралинформбюро
29 апреля в Нижнем Тагиле в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы была убита 2-летняя девочка.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, обвинение в совершении преступления предъявлено 49-летнему жителю Кушвы. До суда он будет находиться под стражей.
По версии следствия, вечером 29 апреля обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил убийство 2-летней девочки. Погибшая являлась дочерью его собутыльников.
"Мужчина работал плотником на местном предприятии. Днем он помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребенка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, а затем остался вместе с ними отмечать это событие", — пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
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