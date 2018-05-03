В Нижнем Тагиле пьяный мужчина убил 2-летнюю девочку 

29 апреля в Нижнем Тагиле в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы была убита 2-летняя девочка.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, обвинение в совершении преступления предъявлено 49-летнему жителю Кушвы. До суда он будет находиться под стражей.
По версии следствия, вечером 29 апреля обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил убийство 2-летней девочки. Погибшая являлась дочерью его собутыльников.
"Мужчина работал плотником на местном предприятии. Днем он помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребенка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, а затем остался вместе с ними отмечать это событие", — пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.