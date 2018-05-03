Пьяный плотник убил в Нижнем Тагиле ребенка

Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила расследует убийство 2-летней девочки, зарезанной вечером 29 апреля в квартире дома по улице Булата Окуджавы. Ее убийцей оказался 49-летний житель Кушвы. Девочка являлась дочерью 25-летней женщины и ее 37-летнего супруга, с которыми обвиняемый распивал спиртное.

По версии следствия, девочка своим плачем мешала спать уставшему от выпитого алкоголя убийце, который в тот день помогал родителям ребенка переезжать в новую квартиру.