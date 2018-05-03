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Пьяный плотник убил в Нижнем Тагиле ребенка
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Пьяный плотник убил в Нижнем Тагиле ребенка 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила расследует убийство 2-летней девочки, зарезанной вечером 29 апреля в квартире дома по улице Булата Окуджавы. Ее убийцей оказался 49-летний житель Кушвы. Девочка являлась дочерью 25-летней женщины и ее 37-летнего супруга, с которыми обвиняемый распивал спиртное.
По версии следствия, девочка своим плачем мешала спать уставшему от выпитого алкоголя убийце, который в тот день помогал родителям ребенка переезжать в новую квартиру.
Задержан злоумышленник был в тот же день и по ходатайству следователя СКР арестован судом. «В ходе расследования возбужденного уголовного дела об убийстве в обязательном порядке будут установлены все причины и условия, которые способствовали данному преступлению, с целью недопущения подобных вопиющих фактов впредь», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Ответственность за данное преступление вплоть до пожизненного.
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