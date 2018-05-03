Ещё
Многократно судимого самарца обвиняют в телефонных мошенничествах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

Многократно судимого самарца обвиняют в телефонных мошенничествах 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии правоохранителей, в августе 2017 г. самарец отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков в колонии на территории Красноярского района. В это время он совершил мошенничество и покушение на мошенничество, жертвами которых стали две жительницы Волгоградской и Липецкой областей.
Кроме того, ему вменяют еще один факт телефонного мошенничества в отношении жителя Липецкой области. Здесь действия злоумышленника квалифицировали как покушение на кражу.
Мошенник пользовался стандартной схемой: отправлял смс с ложной информацией о блокировке банковских карт и своим телефонным номером, на который надо позвонить для решения проблемы. Позвонивших потерпевших он убеждал в банкомате выполнить некоторые операции. В результате жертвы сами переводили злоумышленнику свои средства. Лишь одна потерпевшая «не повелась» и решила обратиться в банк.
Зато жительница Волгоградской области не заподозрила обмана и лишилась 22,3 тыс. рублей. Еще одной жертвой афериста стал пенсионер из Липецкой области. Он сначала полностью поверил словам злоумышленника, но потом осознал, что его обманывают, сразу связался с сотрудниками контактного центра банка и заблокировал карту.
Сейчас дела направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемый, неоднократно судимый за грабеж, вымогательство, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, освободился из мест лишения свободы в декабре 2017 года.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре вынесли приговор 16 лет скрывавшемуся от следствия члену банды военных медиков-интернов У жителя Самарской области изъято около 100 пакетиков с наркотиками В Самаре водитель выпил водку во время задержания сотрудниками ДПС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе65
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ164
Популярный российский блогер найден мертвым24
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии364
В России могут ввести новый налог203
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение