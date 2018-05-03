Многократно судимого самарца обвиняют в телефонных мошенничествах

По версии правоохранителей, в августе 2017 г. самарец отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков в колонии на территории Красноярского района. В это время он совершил мошенничество и покушение на мошенничество, жертвами которых стали две жительницы Волгоградской и Липецкой областей.

Кроме того, ему вменяют еще один факт телефонного мошенничества в отношении жителя Липецкой области . Здесь действия злоумышленника квалифицировали как покушение на кражу.

Мошенник пользовался стандартной схемой: отправлял смс с ложной информацией о блокировке банковских карт и своим телефонным номером, на который надо позвонить для решения проблемы. Позвонивших потерпевших он убеждал в банкомате выполнить некоторые операции. В результате жертвы сами переводили злоумышленнику свои средства. Лишь одна потерпевшая «не повелась» и решила обратиться в банк.

Зато жительница Волгоградской области не заподозрила обмана и лишилась 22,3 тыс. рублей. Еще одной жертвой афериста стал пенсионер из Липецкой области. Он сначала полностью поверил словам злоумышленника, но потом осознал, что его обманывают, сразу связался с сотрудниками контактного центра банка и заблокировал карту.

Сейчас дела направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемый, неоднократно судимый за грабеж, вымогательство, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, освободился из мест лишения свободы в декабре 2017 года.