Колония грозит череповчанину за изготовление дезоморфина

Наркопритон устроил в своей квартире на проспекте Победы в Череповце местный житель. Мужчина изготавливал дома запрещенное вещество, употреблял сам и делился с товарищами.

Как сообщает областное УМВД, о притоне правоохранителям сообщили соседи. В квартире, которая принадлежит 41-летнему мужчине, полицейские нашли предметы, необходимые для изготовления и употребления дезоморфина, а также само вещество массой 1,139 грамма. В момент задержания наркоман находился под воздействием вещества.

Как оказалось, ранее преступник уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас в отношении него вновь возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Наркоман может отправиться в колонию на срок от 3 до 10 лет.