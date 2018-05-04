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Колония грозит череповчанину за изготовление дезоморфина
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Колония грозит череповчанину за изготовление дезоморфина 

Вологда.рф 32 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Наркопритон устроил в своей квартире на проспекте Победы в Череповце местный житель. Мужчина изготавливал дома запрещенное вещество, употреблял сам и делился с товарищами.
Как сообщает областное УМВД, о притоне правоохранителям сообщили соседи. В квартире, которая принадлежит 41-летнему мужчине, полицейские нашли предметы, необходимые для изготовления и употребления дезоморфина, а также само вещество массой 1,139 грамма. В момент задержания наркоман находился под воздействием вещества.
Как оказалось, ранее преступник уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас в отношении него вновь возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Наркоман может отправиться в колонию на срок от 3 до 10 лет.
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