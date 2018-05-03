Полиция возбудила дело об избиении заключенного в камере СИЗО «Медведь»

«В начале марта неустановленные лица напали на заключенного в СИЗО-4 камере №211. Пострадавший был осужден за грабеж. Мужчине нанесли неустановленное количество ударов. Врачи НИИ им. Н. Склифосовского диагностировали, что ему сломали три ребра с повреждением легкого, нанесли закрытую травму груди и ссадины на лице и шее, а также выявили правосторонний пневмоторакс, повлекший развитие эмфиземы мягких тканей груди», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту после проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные группой лиц»).