Ещё
Полиция возбудила дело об избиении заключенного в камере СИЗО «Медведь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция возбудила дело об избиении заключенного в камере СИЗО «Медведь» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Неизвестные нанесли тяжкие телесные повреждения заключенному в камере столичного следственного изолятора №4 «Медведь», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В начале марта неустановленные лица напали на заключенного в СИЗО-4 камере №211. Пострадавший был осужден за грабеж. Мужчине нанесли неустановленное количество ударов. Врачи НИИ им. Н. Склифосовского диагностировали, что ему сломали три ребра с повреждением легкого, нанесли закрытую травму груди и ссадины на лице и шее, а также выявили правосторонний пневмоторакс, повлекший развитие эмфиземы мягких тканей груди», — рассказал собеседник агентства.
По данному факту после проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные группой лиц»).
Агентство «Москва»: последние новости
СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины в чемодане в реке Клязьма в Подмосковье Суд освободил по УДО бывшего замдиректора ФСИН Н.Криволапова Три тонны фисташек украли со склада в Бирюлево Западном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе65
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ164
Популярный российский блогер найден мертвым24
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии364
В России могут ввести новый налог203
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение