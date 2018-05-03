Северодвинский экс-чиновник Евгений Халтурин проведёт 8 лет в колонии 

Бывший заместитель начальника управления муниципального жилфонда администрации Северодвинска Евгений Халтурин признан виновным в получении 16-ти взяток.
В конце 2017 года Северодвинский городской суд признал чиновника виновным в коррупционных преступлениях.
В ходе расследования было выяснено, что преступления совершались с 2012 года. Халтурин согласовывал с риелторскими организациями покупку жилья для детей-сирот на бюджетные средства. При этом квартиры покупались по завышенной стоимости, а в итоге чиновник получал выплаты с каждой сделки отчисления — они начинались от 50 тысяч рублей.
Приговор суда — восемь лет колонии строгого режима. Решение было оспорено, но апелляционная инстанция согласилась с выводами суда. Приговор вступил в законную силу.