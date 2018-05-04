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В Зауралье рыбаки нашли тело девушки, убитой бывшим любовником
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В Зауралье рыбаки нашли тело девушки, убитой бывшим любовником 

45.ru 42 минуты назад
Фото: 45.ru
В реке Тобол обнаружено тело девушки, пропавшей в сентябре прошлого года. Ее нашли рыбаки — в 11,5 километра от села Редуть Звериноголовского района. Сотрудникам СКР по Курганской области, расследовавшим дело об ее исчезновении, было известно, что девушки нет в живых, но найти жертву не могли. В убийстве обвиняется 31-летний житель села Звериноголовское.
— По версии следствия, с 16 на 17 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме родственника, поссорился со своей бывшей девушкой 1994 года рождения. Мужчина ударил ее ножом в шею, от чего жертва скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый отмыл пол, а тело потерпевшей сбросил в Тобол, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Курганской области.
1 октября мужчина был задержан, сейчас он находится под стражей. Чтобы установить причины смерти девушки, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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