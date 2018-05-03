В Самаре вынесли приговор 16 лет скрывавшемуся от следствия члену банды военных медиков-интернов

По данным следственного ведомства, его признали виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое с незаконным проникновением в помещение (п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ), дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК РФ) и использовании подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Напомним, преступление, за которое осудили Галустова, было совершено более 16 лет назад. Его сообщниками, по версии правоохранителей, были три таких же военных медика-интерна, лейтенанта, проходившие контрактную службу в том же институте: Мирзаев, Шакулуев, Ибрагимов и их гражданский знакомый Криволуцкий. Также предполагается, что он и был идейным вдохновителем преступления.

Как установило следствие, 3 ноября 2000 г., с 2:00 до 4:00, Армен Галустов и четыре его сообщника проникли на охраняемую территорию базы ООО «Бизнесстальтранс», где металлическими трубами убили охранника, похитили оргтехнику стоимостью более 62 тыс. руб. и скрылись.

Позже Криволуцкого и Шакулуева задержали. Им предъявили обвинение в убийстве и разбое. Дело рассматривал Приволжский окружной военный суд, который 2 февраля 2003 г. приговорил Криволуцкого к 19 годам колонии строгого режима , а Шакулуева — к 17 годам такой же колонии. Третьим обвиняемым по делу прошел водитель, который помогал налетчикам перевозить похищенную оргтехнику. Суд приговорил его к двум годам условно.

Вскоре под суд пошел третий фигурант дела о налете на базу — Ибрагимов. Приволжский окружной военный суд 2 июля 2003 г. признал его виновным в причастности к убийству, разбою и дезертирстве и приговорил к 18 годам в колонии строгого режима с конфискацией имущества и лишением воинского звания лейтенанта медицинской службы.

Затем следователи установили, что подозреваемый Мирзаев умер, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекратили.

Армен Галустов быстро съехал из общежития института на ул. Водников, 59/9, и ему удавалось скрываться 17 лет. Уголовное дело приостановили, а он был объявлен в федеральный розыск.

Более чем через 16 лет после преступления — 11 апреля 2017 г., когда Галустов находился у дома № 45 по ул. Соколова в Саратове , полицейские остановили его для проверки документов. Мужчина предъявил им паспорт на имя гражданина России Омарова. Стражи порядка посчитали документ поддельным и доставили его обладателя в отдел МВД . Уже там при проверке отпечатков пальцев оперативники установили, что предъявителем паспорта является не Омаров, а находящийся 17 лет в розыске Армен Галустов. В итоге его арестовали и отправили в Самару

Следствие по делу Галуства, которое вел Военный следственный отдел СК РФ по Самарскому гарнизону, было закончено 26 февраля. Заместитель военного прокурора ЦВО утвердил обвинительное заключение. Потом уголовное дело передали для рассмотрения в суд.

Как сообщают в пресс-службе СК РФ, решением Приволжского окружного военного суда Галустову назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчину лишили воинского звания «лейтенант медицинской службы» и оштрафовали на 40 тыс. рублей.