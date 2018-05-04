В Ставропольском крае завели дело по умышленному наезду на инспекторов ДПС

Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего жителя Ставропольского края , который 1 мая совершил наезд на инспекторов ДПС . Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, утром 1 мая подозреваемый приехал на одну из улиц города Новоалександровска , чтобы помочь своей знакомой, на которую сотрудники полиции оформляли ряд протоколов об административных правонарушениях по линии ПДД. Девушка пересела к нему в автомобиль, он поехал и целенаправленно наехал на старшего инспектора и инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу. В результате оба полицейских получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения.

СК возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия к представителю власти).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.