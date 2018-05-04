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В Ставропольском крае завели дело по умышленному наезду на инспекторов ДПС
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В Ставропольском крае завели дело по умышленному наезду на инспекторов ДПС 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего жителя Ставропольского края, который 1 мая совершил наезд на инспекторов ДПС. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
По данным следствия, утром 1 мая подозреваемый приехал на одну из улиц города Новоалександровска, чтобы помочь своей знакомой, на которую сотрудники полиции оформляли ряд протоколов об административных правонарушениях по линии ПДД. Девушка пересела к нему в автомобиль, он поехал и целенаправленно наехал на старшего инспектора и инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу. В результате оба полицейских получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения.
СК возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия к представителю власти).
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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