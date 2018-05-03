Ещё
Трех самарцев подозревают в нападении на четырех инспекторов ДПС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трех самарцев подозревают в нападении на четырех инспекторов ДПС 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии следствия, 1 мая, примерно в 20:00, парни на ул. Ленинградской напали на четырех инспекторов ДПС в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Волга Ньюс: последние новости
У жителя Самарской области изъято около 100 пакетиков с наркотиками В Самаре водитель выпил водку во время задержания сотрудниками ДПС На самарца заведено уголовное дело за избиение собутыльника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе65
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ164
Популярный российский блогер найден мертвым24
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии364
В России могут ввести новый налог203
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение