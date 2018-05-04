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Ставрополец сбил пытавшихся остановить его машину инспекторов ДПС
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Ставрополец сбил пытавшихся остановить его машину инспекторов ДПС 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Примчавшийся на помощь знакомой 29-летний житель Ставрополья намеренно сбил и прокатил на капоте двух инспекторов ДПС, после чего попытался скрыться, сообщили в региональном управлении СКР. Один из полицейских снял на видео момент наезда.
Инцидент произошел 1 мая в окрестностях Новоалександровска, когда служители закона остановили легковой автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Во время оформления протокола она дозвонилась до своего приятеля и попросила быстро приехать на место, поскольку сама должна была отправиться на экспертизу.
Молодой человек не заставил себя ждать. Нарушительница после недолгих препирательств с полицейскими села в салон его автомобиля, но просто так уехать не получилось — на пути встали стражи порядка. Водителя, впрочем, помеха не смутила — он сбил двоих инспекторов и уехал, но вскоре был задержан.
"Тихо, Вадим Алексеевич! Скорую вызывай, скорую!" — отдавал распоряжения напарник пострадавшего, который получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Угроза применения насилия к представителю власти».
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