На Ставрополье водитель сбил двух инспекторов ДПС

Уголовное дело против 29-летнего местного жителя возбудили в Новоалександровске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Известно, что 1мая мужчина подъехал на своём автомобиле к сотрудникам ДПС , которые составляли протоколы против его знакомой за нарушения правил дорожного движения. Девушка пересела в машину автомобилиста, после чего он целенаправленно наехал на правоохранителей.

В результате преступления, оба полицейских получили черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.

Расследование уголовного дела продолжается.