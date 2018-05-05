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На Ставрополье водитель сбил двух инспекторов ДПС
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На Ставрополье водитель сбил двух инспекторов ДПС 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против 29-летнего местного жителя возбудили в Новоалександровске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Известно, что 1мая мужчина подъехал на своём автомобиле к сотрудникам ДПС, которые составляли протоколы против его знакомой за нарушения правил дорожного движения. Девушка пересела в машину автомобилиста, после чего он целенаправленно наехал на правоохранителей.
В результате преступления, оба полицейских получили черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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