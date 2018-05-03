Продавец приморского магазина украл ноутбук для перепродажи 

Продавец из магазина цифровой техники в Приморье украл ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей, чтобы продать его. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Директор магазина обратился в полицию после выявления недостачи. Сотрудники не обнаружили ноутбука во время ревизии.
Полицейские опросили работников и директора магазина и выяснили личность предполагаемого вора. Им оказался
28-летний
продавец-консультант
из Находки. Мужчина признался в краже и сказал, что успел продать ноутбук через Интернет.
Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности
из-за кражи и находился под заключением до 2013 года. Теперь продавцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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