Ещё
Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН Криволапова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН Криволапова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Центральный суд Калининграда удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Криволапова, который был приговорен к 5 годам и 8 месяцам колонии по делу о хищениях при закупке электронных браслетов, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено", — говорится в карточке дела.
Отмечается, что решение обжаловал как прокурор, так и представитель администрации колонии.
По данным обвинения, экс-глава ФСИН Александр Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ведомства предприятие для производства электронных браслетов, разместив госзаказ без конкурса. На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%. Украдено было 1,23 миллиарда рублей.
Суд приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима, его бывшему заместителю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии, а экс-директору ведомственного ФГУПа Виктору Определенову — 6 лет колонии.
РИА Новости: последние новости
В Ростовской области похитители требовали за подростка десять тысяч рублей СК обвинил мужчину в убийстве ребенка в Свердловской области В Кабардино-Балкарии погиб ребенок, провалившись в открытый люк
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе63
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ163
Популярный российский блогер найден мертвым19
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии363
В России могут ввести новый налог200
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение