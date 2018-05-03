Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН Криволапова 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Центральный суд Калининграда удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Криволапова, который был приговорен к 5 годам и 8 месяцам колонии по делу о хищениях при закупке электронных браслетов, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено", — говорится в карточке дела.
Отмечается, что решение обжаловал как прокурор, так и представитель администрации колонии.
По данным обвинения, экс-глава ФСИН Александр Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ведомства предприятие для производства электронных браслетов, разместив госзаказ без конкурса. На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%. Украдено было 1,23 миллиарда рублей.
Суд приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима, его бывшему заместителю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии, а экс-директору ведомственного ФГУПа Виктору Определенову — 6 лет колонии.