В Кабардино-Балкарии погиб ребенок, провалившись в люк

В Кабардино-Балкарии погиб ребенок, провалившись в открытый люк

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в Прохладненском районе республики, который упал в открытый канализационный люк, сообщает СУСК РФ по региону.

По данным следствия, 25 апреля жительница селения Заречное выпустила ребенка погулять возле дома с соседскими детьми, а сама в это время затеяла уборку. Спустя непродолжительное время женщина вышла посмотреть сына, но не обнаружила его.

"Были организованы поиски ребенка. Соседи обнаружили его тело за домом, в открытом канализационном люке (крышка люка отсутствовала), заполненном сточными водами", — говорится в сообщении следственного управления.

По информации следователей, ребенок погиб от утопления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.