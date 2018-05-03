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Похитителя металла из Шадринска упекли в колонию за кражу у РЖД
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Похитителя металла из Шадринска упекли в колонию за кражу у РЖД 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Мировым судом Шадринского судебного района постановлен приговор в отношении местного жителя, 1977 года рождения, обвиняемого в хищении железнодорожного имущества.
Как уточнила корреспонденту ИА «Уральский меридиан» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО подполковник внутренней службы Елена Епимахова, «в декабре 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками линейного отдела полиции на станции Шадринск, был установлен и задержан 41-летний местный житель, который с места временного складирования на 214 километре станции Шадринск совершил хищение материалов верхнего строения пути. Мужчина был задержан с поличным в момент совершения преступления.
Сотрудники транспортной полиции установили, что часть похищенного металла мужчина уже успел перенести и спрятать в кусты рядом с железнодорожными путями. Всего злоумышленник пытался в этот день похитить и вынести с территории станции 378 килограммов металла, из них 207 килограммов — это детали годные к повторной укладке в путь. Полицейскими также установлено установлено, что задержанный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, официально нигде не трудоустроен, не имеет постоянного дохода. Со слов самого злоумышленника, похищенное имущество он намеревался сдать в пункт приема металла. Сумма ущерба собственнику, причиненного преступными действиями задержанного, составила 14 451 рубль. В отношении злоумышленника дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела вина подозреваемого была полностью доказана, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу».
Мировым судом Шадринского судебного района похитителю железнодорожного имущества назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу.
Источник фото социальные сети
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