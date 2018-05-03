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В Красноселькупе суд приговорил 52-летнего мужчину к сроку за попытку изнасилования
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В Красноселькупе суд приговорил 52-летнего мужчину к сроку за попытку изнасилования 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Доказательства, собранные районными полицейскими, суд признал достаточными для вынесения приговора. Подсудимый был признан виновным в покушении на изнасилование (умышленные действия, непосредственно направленные на половое сношение с применением насилия к потерпевшей, которые не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам).
Следствием и судом установлено, что 2 января в райцентре 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получив отказ от потерпевшей вступить с ним в половую связь, применил к ней насилие, угрожая ножом. Женщина оказала активное сопротивление злоумышленнику, сопротивляясь и призывая на помощь соседей. Тем самым ей удалось избежать насилия.
В ходе предварительного следствия собраны материалы, характеризующие осужденного. Выявлено, что мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, весной прошлого года освободился из мест лишения свободы и с этого времени проживал в райцентре. В ходе предварительного следствия и в суде осужденный свою вину признал полностью и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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