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В Краснодаре задержали сбытчиков наркотиков с 1 кг «синтетики»
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В Краснодаре задержали сбытчиков наркотиков с 1 кг «синтетики» 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Им грозит по 20 лет тюрьмы
В Краснодаре задержали сбытчиков наркотиков с 1 кг «синтетики».
Во время патрулирования города внимание полицейских привлек молодой человек, который при их появлении попытался скрыться. За неповиновение полиции в отношении него был составлен административный протокол. 28-летнего жителя города Читы доставили в отдел полиции.
В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли 45 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Эксперт установил, что это синтетический наркотик общей массой более 20 граммов. По месту жительства задержанного полиция обнаружила и изъяла еще четыре герметичных пакета с аналогичным веществом, общей массой более 900 граммов.
В отделе полиции молодой человек пояснил, что приобрел и хранил наркотик с целью последующего сбыта.
Спустя несколько дней на одной из улиц Краснодара сотрудники полиции задержали еще одного молодого человека. У него в спортивной сумке нашли порядка 190 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это — N-метилэфедрон, общей массой более 100 граммов.
Еще 5 полимерных пакетов с аналогичным веществом, общим весом более 70 граммов полицейские обнаружили при осмотре места жительства подозреваемого. Были изъяты электронные весы, изоляционная лента и пластиковые пробирки.
Установлено, что 24-летний задержанный собирался сбывать наркотики путем тайниковых закладок.
В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу. Им грозит наказание сроком до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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