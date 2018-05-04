В Краснодаре задержали сбытчиков наркотиков с 1 кг «синтетики»

Им грозит по 20 лет тюрьмы

Краснодаре задержали сбытчиков наркотиков с 1 кг «синтетики».

Во время патрулирования города внимание полицейских привлек молодой человек, который при их появлении попытался скрыться. За неповиновение полиции в отношении него был составлен административный протокол. 28-летнего жителя города Читы доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли 45 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Эксперт установил, что это синтетический наркотик общей массой более 20 граммов. По месту жительства задержанного полиция обнаружила и изъяла еще четыре герметичных пакета с аналогичным веществом, общей массой более 900 граммов.

В отделе полиции молодой человек пояснил, что приобрел и хранил наркотик с целью последующего сбыта.

Спустя несколько дней на одной из улиц Краснодара сотрудники полиции задержали еще одного молодого человека. У него в спортивной сумке нашли порядка 190 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это — N-метилэфедрон, общей массой более 100 граммов.

Еще 5 полимерных пакетов с аналогичным веществом, общим весом более 70 граммов полицейские обнаружили при осмотре места жительства подозреваемого. Были изъяты электронные весы, изоляционная лента и пластиковые пробирки.

Установлено, что 24-летний задержанный собирался сбывать наркотики путем тайниковых закладок.