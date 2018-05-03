Более килограмма наркотиков обнаружили у сбытчиков в Краснодаре

РФ Краснодарского края. Двое мужчин незаконно продавали наркотические вещества в Краснодаре . У них обнаружили более килограмма порошкообразного вещества. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД

Полицейские задержали на улице

28-летнего

парня из Читы , который попытался скрыться от сотрудников. При досмотре у задержанного обнаружили 45 пакетиков с более 20 граммами порошка. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. В доме мужчины нашли еще 900 граммов вещества. Обвиняемый рассказал, что хотел перепродать купленные наркотики.

Через несколько дней полицейские задержали

24-летнего

приезжего. В его сумке сотрудники нашли около 190 пакетиков с наркотиками. Еще 70 грамм вещества вместе с пробирками и электронными весами хранились в доме молодого человека.

Против мужчин возбудили уголовные дела по части сбыта крупной партии наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.