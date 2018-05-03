Ещё
Более килограмма наркотиков обнаружили у сбытчиков в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более килограмма наркотиков обнаружили у сбытчиков в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Двое мужчин незаконно продавали наркотические вещества в Краснодаре. У них обнаружили более килограмма порошкообразного вещества. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД РФ Краснодарского края.
Полицейские задержали на улице
28-летнего
парня из Читы, который попытался скрыться от сотрудников. При досмотре у задержанного обнаружили 45 пакетиков с более 20 граммами порошка. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. В доме мужчины нашли еще 900 граммов вещества. Обвиняемый рассказал, что хотел перепродать купленные наркотики.
Через несколько дней полицейские задержали
24-летнего
приезжего. В его сумке сотрудники нашли около 190 пакетиков с наркотиками. Еще 70 грамм вещества вместе с пробирками и электронными весами хранились в доме молодого человека.
Против мужчин возбудили уголовные дела по части сбыта крупной партии наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники Управления по контролю оборота наркотиков нашли у двух москвичей более 33 килограммов гашиша, которые хранились в Лобне.
360tv.ru: последние новости
Уборщица архангельского вокзала взяла в заложники пять подростков 103 года тюрьмы на пятерых. Что нужно знать о деле «приморских партизан» Труп мужчины в чемодане нашли в подмосковной Клязьме
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки381
Windows сломал компьютеры по всему миру68
Популярный российский блогер найден мертвым131
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе144
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня11
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение