Более килограмма наркотиков обнаружили у сбытчиков в Краснодаре 

Двое мужчин незаконно продавали наркотические вещества в Краснодаре. У них обнаружили более килограмма порошкообразного вещества. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД РФ Краснодарского края.
Полицейские задержали на улице
28-летнего
парня из Читы, который попытался скрыться от сотрудников. При досмотре у задержанного обнаружили 45 пакетиков с более 20 граммами порошка. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. В доме мужчины нашли еще 900 граммов вещества. Обвиняемый рассказал, что хотел перепродать купленные наркотики.
Через несколько дней полицейские задержали
24-летнего
приезжего. В его сумке сотрудники нашли около 190 пакетиков с наркотиками. Еще 70 грамм вещества вместе с пробирками и электронными весами хранились в доме молодого человека.
Против мужчин возбудили уголовные дела по части сбыта крупной партии наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники Управления по контролю оборота наркотиков нашли у двух москвичей более 33 килограммов гашиша, которые хранились в Лобне.