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В Выборгском районе черные лесорубы уничтожили 492 дерева
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В Выборгском районе черные лесорубы уничтожили 492 дерева 

Ivyborg.ru 42 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Выборгской городской прокуратурой выявлен факт незаконной вырубки леса.
В ходе реализации надзорных мероприятий сотрудники ведомства выявили незаконную вырубку лесных насаждений на территориях Рощинского лесничества недалеко от Рябово.
В ходе обследования территории установлен факт незаконной вырубки лесных насаждений в количестве 492 дерева, общим объемом 183,71 м3. Сумма ущерба, причиненного государству вследствие незаконной вырубки, составила 2 357 202,6 рублей.
Материалы проверки направлены в следственный орган, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
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