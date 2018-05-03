В Выборгском районе черные лесорубы уничтожили 492 дерева

Выборгской городской прокуратурой выявлен факт незаконной вырубки леса.

В ходе реализации надзорных мероприятий сотрудники ведомства выявили незаконную вырубку лесных насаждений на территориях Рощинского лесничества недалеко от Рябово.

В ходе обследования территории установлен факт незаконной вырубки лесных насаждений в количестве 492 дерева, общим объемом 183,71 м3. Сумма ущерба, причиненного государству вследствие незаконной вырубки, составила 2 357 202,6 рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).