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Гвардейцы задержали мужчин, пытавшихся похитить геодезическую вышку
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Гвардейцы задержали мужчин, пытавшихся похитить геодезическую вышку 

Ivyborg.ru 42 минуты назад
Гвардейцы задержали задержаны двоих граждан, которые пытались демонтировать геодезическую вышку в деревне Пустынька Тосненского района. Об этом сообщает пресс-служба УВО  Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что неизвестные граждане проводят демонтажные работы у геодезических вышек. Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили двух мужчин с газосварочным оборудованием, которые в этот момент спиливали опоры вышки.
Граждане не смогли предъявить документы, разрешающие проведение данных работ, после чего были задержаны и доставлены в 124 отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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