Гвардейцы задержали мужчин, пытавшихся похитить геодезическую вышку

Гвардейцы задержали задержаны двоих граждан, которые пытались демонтировать геодезическую вышку в деревне Пустынька Тосненского района. Об этом сообщает пресс-служба УВО Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что неизвестные граждане проводят демонтажные работы у геодезических вышек. Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили двух мужчин с газосварочным оборудованием, которые в этот момент спиливали опоры вышки.

Граждане не смогли предъявить документы, разрешающие проведение данных работ, после чего были задержаны и доставлены в 124 отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.