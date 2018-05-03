Курская область. Железногорского курьера обманул мошенник из Ростова

Сейчас подозреваемого разыскивают полицейские

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области, 29-летний житель Железногорска решил подзаработать, став курьером. Молодой человек разместил в Интернете объявления о своих услугах и стал ждать звонков от клиентов.

Вскоре железногорцу позвонил мужчина и попросил привезти ему продукты из магазина по списку, курьер согласился. Через некоторое время тот же голос перезвонил и попросил перевести деньги на его номер телефона. Звонивший обещал рассчитаться при передаче продуктов. Курьер перевёл 13500 рублей на номер незнакомца, привёз продкуты в условленное место, но клиента там не оказалось. Тогда молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.