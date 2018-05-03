Заключенный вологжанин попал под суд за дистанционное мошенничество

Еще пять лет лишения свободы может «добавить» себе 28-летний вологжанин. Пока он отбывал срок в Вологодской области , успел совершить еще ряд дистанционных мошенничеств.

В колонию вологжанин попал за мошенничество. Но и попав за решетку, от своей «деятельности» не отказался. С июля 2016 по ноябрь 2017 года он успел совершить еще пять эпизодов, сообщает областная прокуратура . Как выяснили следователи, мужчина звонил по телефону пенсионерам, представлялся их внуком и просил финансовой помощи. Наивные вологжане, беспокоясь за судьбу «родственника», не раздумывая, передавали деньги посреднику. Далее средства поступали на банковский счет жены осужденного. Всего таким образом он обманул пятерых человек, общий ущерб составил около 90 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено, материалы направлены в Вологодский районный суд. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.