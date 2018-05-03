Ещё
В Екатеринбурге экс-начальника тыла воинской части будут судить за мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге экс-начальника тыла воинской части будут судить за мошенничество 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Перед Екатеринбургским гарнизонным военным судом предстанет бывший начальник тыла воинской части №61207 Сергей Терещенко, обвиняемый в мошенничестве. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО, предварительное следствие по уголовному делу подполковника завершено. Материалы переданы в суд.
По версии следствия, Терещенко, будучи председателем жилищной комиссии, 19 января 2008 года инициировал решение о распределении ему квартиры на улице Пехотинцев, выделенной воинской части. В тот момент обвиняемый уже имел в собственности жилье.
В результате его действий Минобороны РФ был причинен ущерб на сумму 3,07 миллиона рублей.
Уралинформбюро: последние новости
"Приморские партизаны" получили 103 года строгого режима Жители Прикамья и Сургута дошли до Бастрыкина Курганскую студентку осудили за похищенные беляши
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии223
В России может появиться новый налог85
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе358
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы108
Россияне побили рекорд бегства в США408
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение