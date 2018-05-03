В Екатеринбурге экс-начальника тыла воинской части будут судить за мошенничество

Перед Екатеринбургским гарнизонным военным судом предстанет бывший начальник тыла воинской части №61207 Сергей Терещенко , обвиняемый в мошенничестве. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО, предварительное следствие по уголовному делу подполковника завершено. Материалы переданы в суд.

По версии следствия, Терещенко, будучи председателем жилищной комиссии, 19 января 2008 года инициировал решение о распределении ему квартиры на улице Пехотинцев, выделенной воинской части. В тот момент обвиняемый уже имел в собственности жилье.