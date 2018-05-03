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Переодевавшийся в «цыганку Риту» житель Кузбасса получил тюремный срок
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Переодевавшийся в «цыганку Риту» житель Кузбасса получил тюремный срок 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Беловский городской суд Кемеровской области приговорил к лишению свободы сроком на год и десять месяцев рецидивиста, который переодевался в женщину и представлялся целительницей Маргаритой, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
"Сегодня суд города Белово вынес приговор мужчине, который переодевался в женскую одежду и представлялся целительницей по имени Маргарита. Обманным путем «оккультный целитель» похитил имущество на 38 тысяч рублей, находясь на условном сроке за аналогичную аферу. В итоге он приговорен к реальному лишению свободы", — сказала собеседница агентства.
Как выяснили правоохранители, в октябре 2017 года 27-летний мужчина, переодевшись в женскую одежду, под предлогом проведения обряда по снятию порчи познакомился с жительницей города Белово. Сообщив ей о необходимости срочного проведения оккультного обряда, он попросил 6 тысяч рублей для чтения молитв. В декабре он сказал потерпевшей, что на ней и её семье по-прежнему имеется порча, и нужно провести обряд исцеления с ценным имуществом из дома. Создавая видимость проведения обряда, мошенник получил от потерпевшей ноутбук и кофеварку, после чего скрылся.
Как сообщалось ранее, мужчина уже был условно осужден за аналогичное преступление в городе Ленинск-Кузнецкий. По данным главка МВД по Кузбассу, в декабре 2016 года «цыганка Рита» под предлогом снятия порчи обманула продавца местного магазина, похитив выручку и продукты на крупную сумму. В конце апреля 2017 года Ленинск-Кузнецкий суд признал мошенника виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Как пояснила Тушкевич, сегодня Беловский суд признал мужчину виновным по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба», отменил условное осуждение по приговору Ленинск-Кузнецкого суда и назначил окончательно наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии поселении.
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