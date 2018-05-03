Суд Москвы арестовал на 2 месяца подростка, обвиняемого в убийстве студентки

Кузьминский суд Москвы арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве студентки на юго-востоке столицы, до 30 июня, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

По версии следствия, вечером 30 апреля несовершеннолетний, находясь вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в Москве, с целью ограбления нанес молодой девушке 1996 года рождения множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Избрана мера пресечения в виде заключения пол стражу на 2 месяца по 30 июня 2018 года», — сказал собеседник агентства.