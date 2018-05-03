Ещё
Суд Москвы арестовал на 2 месяца подростка, обвиняемого в убийстве студентки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Москвы арестовал на 2 месяца подростка, обвиняемого в убийстве студентки 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Кузьминский суд Москвы арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве студентки на юго-востоке столицы, до 30 июня, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.
По версии следствия, вечером 30 апреля несовершеннолетний, находясь вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в Москве, с целью ограбления нанес молодой девушке 1996 года рождения множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
«Избрана мера пресечения в виде заключения пол стражу на 2 месяца по 30 июня 2018 года», — сказал собеседник агентства.
РИАМО: последние новости
Тело мужчины обнаружили в Ногинске Суд в Москве продлил арест гражданину Норвегии по делу о шпионаже до 5 августа Следователи установили подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии223
В России может появиться новый налог85
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе358
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы108
Россияне побили рекорд бегства в США408
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение