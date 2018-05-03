С Большой Садовой саратовец похитил золота на 100 тысяч рублей

Крупная кража ювелирных изделий произошла на майские праздники в Кировском районе областного центра.

Потерпевшей оказалась 43-летняя, нигде не работающая женщина, у которой вор похитил ювелирные украшения на кругленькую сумму.

Как считает следствие, преступление произошло ориентировочно в период с обеда 30 апреля до 17.00 1 мая. Именно тогда неизвестные проникли в частный дом, расположенный на ул. Большая Садовая. Здесь похититель украл золотые изделия на общую сумму 98 187 рублей.

После расследования сотрудниками уголовного розыска полиции установлено, что к краже имеет самое прямое отношение 20-летний молодой человек. Парень ранее не судим. В настоящий момент он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.3 УК РФ (кража).