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С Большой Садовой саратовец похитил золота на 100 тысяч рублей
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С Большой Садовой саратовец похитил золота на 100 тысяч рублей 

Новости Саратова 57 минут назад
Фото: Новости Саратова
Крупная кража ювелирных изделий произошла на майские праздники в Кировском районе областного центра.
Потерпевшей оказалась 43-летняя, нигде не работающая женщина, у которой вор похитил ювелирные украшения на кругленькую сумму.
Как считает следствие, преступление произошло ориентировочно в период с обеда 30 апреля до 17.00 1 мая. Именно тогда неизвестные проникли в частный дом, расположенный на ул. Большая Садовая. Здесь похититель украл золотые изделия на общую сумму 98 187 рублей.
После расследования сотрудниками уголовного розыска полиции установлено, что к краже имеет самое прямое отношение 20-летний молодой человек. Парень ранее не судим. В настоящий момент он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.3 УК РФ (кража).
Любитель золота находится под подпиской о невыезде, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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