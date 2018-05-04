Челябинку отправили в колонию за обман дольщиков на 15 миллионов рублей

Курчатовский районный суд приговорил к четырём годам колонии общего режима директора строительно-хозяйственного комплекса «Родничок» Лидию Чернякову. Женщину признали виновной в мошенничестве с деньгами 17 дольщиков и взяли под стражу после оглашения вердикта.

— В 2007 году Лидия Чернякова учредила фирму «СХК „Родничок“», основным видом деятельности которой являлось строительство жилых и нежилых зданий, — рассказала консультант суда Наталья Наумова . — Затем Чернякова начала заключать с потерпевшими договоры о приобретении ими квартир в доме на улице Островского в Челябинске , на строительство которого не было получено нужных разрешений. Здание планировалось построить на месте ветхо-аварийных домов, которые не подлежали сносу. Люди в них проживают до сих пор.

В строительство дольщики вложили от 180 тысяч до двух миллионов рублей, но квартир так и не получили. Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.

— Чернякова добровольно возместила двоим потерпевшим по 100 тысяч и 50 тысяч рублей, — уточнила Наталья Наумова. — Когда фирму признали банкротом, конкурсный управляющий за счёт средств СХК «Родничок» полностью рассчитался с 15 потерпевшими. Ещё двоим ущерб в 550 тысяч рублей не выплачен до сих пор — имущество компании арестовали в рамках другого уголовного дела, в котором пострадавшими числятся 120 человек. По нему решение ещё не вынесено.

В суде Чернякова категорически не признавала вину, пояснила, что между ней и потерпевшими есть только гражданско-правовые отношения, а квартиры она не смогла предоставить из-за банкротства фирмы.

Гособвинитель просил для подсудимой пять лет лишения свободы.

— Суд признал Лидию Чернякову виновной в мошенничестве (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ) и назначил ей четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — добавила консультант суда. — Подсудимую взяли под стражу в зале суда. До вынесения приговора она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

В Челябинске продолжается рассмотрение уголовного дела об афере с двойными продажами квартир ЖСК «Дом», из-за чего 120 пайщиков понесли убытки на 175 миллионов рублей. В суд его передали ещё весной 2013 года.