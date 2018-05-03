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«ФК Открытие» опроверг обращение в ФСБ по делу о хищении при покупке «Росгосстраха»
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«ФК Открытие» опроверг обращение в ФСБ по делу о хищении при покупке «Росгосстраха» 

Rambler News Service 45 минут назад
Банк «ФК Открытие» не обращался в правоохранительные органы с заявлением о признании себя потерпевшим по делу о хищении более 1 млрд руб. при покупке «Росгосстраха», сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.
«Банк «ФК Открытие» действительно взаимодействует со следственными органами ФСБ по данному уголовному делу. Однако с ходатайством о признании банка потерпевшим мы не обращались: следственные органы самостоятельно определятся в этом вопросе и вынесут соответствующее постановление», — говорится в сообщении.
3 мая «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова Виктора Макаренко сообщило, что банк «ФК Открытие» обратился в ФСБ с заявлением о признании себя потерпевшим по делу о хищении более 1 миллиарда рублей при покупке «Росгосстраха», обвиняемым по которому проходит Хачатуров.
Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Хачатурова на решение Лефортовского суда Москвы, который арестовал его до 16 июня.
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