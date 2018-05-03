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В Зауралье полицейских подозревают в превышении полномочий: силовики якобы уговорили зека взять вину на себя
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В Зауралье полицейских подозревают в превышении полномочий: силовики якобы уговорили зека взять вину на себя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, по версии следствия, полицейские неправильно поняли наставление начальства — любым способом раскрывать преступления на подведомственной территории.
Согласно материалам дела, в период с 10 января по 19 февраля текущего года правоохранителями расследовалось дело о хищении металлолома с железнодорожных вагонов. Стражи порядка якобы не смогли найти настоящего преступника, поэтому уговорили ранее судимого мужчину оговорить себя и признать вину. Взамен ему пообещали материальные и иные блага.
«При этом сотрудникам полиции было известно, что потерпевший к этому преступлению непричастен, а лицо, фактически его совершившее, не установлено», — подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что по версии следствия, полицейские добились от мужчины явки с повинной, а также оформили иные процессуальные документы, якобы подтверждавшие его вину.
В настоящее время стражи порядка находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: sledcom.ru
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