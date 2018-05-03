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В Армении полковник полиции убил человека и пытался ограбить банк
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В Армении полковник полиции убил человека и пытался ограбить банк 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 3 мая — Sputnik. В Ереване вооруженное нападение на банк HSBC совершил полковник полиции, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на страничку в Facebook начальника отдела связи, анализа и СМИ полиции Армении Эдгара Джанояна.
Нападавшим оказался начальник центра регистрации нарушений, зарегистрированных при помощи технических средств Дорожной полиции Даниэл Даниелян.
В результате разбойного нападения на филиал банка HSBC (улица Комитаса, Ереван) был убит сотрудник банка.
Источник указал точное время нападения — 14:25. Вооруженный ножом, гранатой и ружьем, преступник зашел в банк, ранил двух сотрудников — один из них скончался. Схватив деньги, злоумышленник пустился наутек, но далеко не убежал.
"Он был взят в окружение опергруппой, немедленно прибывшей на место происшествия. Он оказал сопротивление, ранил одного из сотрудников, однако благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей был обезврежен и доставлен в отделение полиции", — написал Джаноян.
Между тем очевидцы сообщали Sputnik, что преступник был задержан прохожими до прибытия на место полиции. Это видно также на видео. Таким образом, информация о раненном при задержании полицейском противоречива и нуждается в дополнительном уточнении.
Задержанный
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