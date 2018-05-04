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Подросток пожаловался маме на лишившую его денег девушку «легкого поведения»
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Подросток пожаловался маме на лишившую его денег девушку «легкого поведения» 

Экспресс-газета 39 минут назад
В Кемеровской области 17-летний подросток лишился денег, подаренных мамой на день рождения. Молодой человек познакомился на сайте знакомств с девушкой, после непродолжительного общения захотел с ней встретиться. Злоумышленница потребовала в качестве предоплаты за свои «услуги» 8 тысяч рублей. Не подозревавший подвоха юноша деньги перевел по указанным данным, после чего отправился на место встречи.
Однако в обозначенное время аферистка не объявилась. На звонки по оставленному номеру телефона девушка отвечать перестала. Обманутый житель Анжеро-Судженска не постеснялся рассказать о произошедшем родителям. Узнав об обмане, мама подростка написала заявление в полицию.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по данному факту проводится проверка, в ходе которой уже выяснилось, что номер телефона злоумышленницы зарегистрирован в Новосибирской области.
Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой составляет 5 лет лишения свободы, сообщается на сайте МВД.
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