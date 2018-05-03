Двое военнослужащих украли дизтопливо и попали под суд

Калининградской области состоялось решение суда в отношении военнослужащего по контракту и его знакомого похитивших дизельное топливо.

Собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому гарнизону доказательства, признаны судом достаточными для признания виновными старшего матроса войсковой части 45617, дислоцированной городе Балтийск Калининградской области, Ивана Пуховского и его знакомого — гражданина Валентина Шкалева в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Пуховский и Шкалев, с 2 до 4 часов ночи 2 декабря 2018 года, находясь на территории войсковой части 45617, с целью незаконного обогащения, попытались похитить с базового тральщика «Новочебоксарск» дизельное топливо массой 590 килограмм, стоимостью 17760 рублей. Похищенным топливом Пуховский и Шкалев распорядиться не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов

Обвиняемые свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись, в связи с чем постановлением Балтийского гарнизонного военного суда Ивану Пуховскому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30000 рублей, а Валентину Шкалеву в размере 27000 рублей. Постановление вступило в законную силу 28 февраля 2018 года.