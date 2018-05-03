Нижегородец зарезал безрукого инвалида, заподозрив его в краже

Преступление совершено 13 декабря 2017 года в с. Семьяны. Хозяин дома заподозрил гостя в краже 3 тысячи рублей и более 20 раз ударил его ножом. Потерпевший скончался. Злоумышленник перенес труп в заброшенную баню и скрылся.

Убитый — был инвалидом (у него отсутствовали кисти рук). Его тело обнаружил участковый уполномоченный полиции.

19 декабря злоумышленник был задержан в Уренском районе и заключен под стражу. Ранее он уже был судим.

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