Нижегородец зарезал безрукого инвалида, заподозрив его в краже 

36-летний нижегородец осужден за убийство 63-летнего жителя Воротынского района, сообщает пресс-служба Су СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 13 декабря 2017 года в с. Семьяны. Хозяин дома заподозрил гостя в краже 3 тысячи рублей и более 20 раз ударил его ножом. Потерпевший скончался. Злоумышленник перенес труп в заброшенную баню и скрылся.
Убитый — был инвалидом (у него отсутствовали кисти рук). Его тело обнаружил участковый уполномоченный полиции.
19 декабря злоумышленник был задержан в Уренском районе и заключен под стражу. Ранее он уже был судим.
Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
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