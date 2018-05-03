Экс-директору фирмы из Волгограда дали шесть лет колонии за мошенничество 

ВОЛГОГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда признал виновной экс-директора научно-производственного объединения (НПО) «Европа-Биофарм» Майю Михалеву в мошенничестве на 45 млн рублей при разработке по госконтракту технологии получения пектина из тыквы. Женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщила в четверг журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
"Бывший директор научно-производственного объединения «Европа-Биофарм» Майя Михалева признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ей назначен штраф в размере 900 тыс. рублей. Михалева взята под стражу в зале суда", — уточнила Черединина.
В суде установили, что в апреле 2012 года между Министерство образования и науки РФ и НПО «Европа-Биофарм» заключил государственный контракт на разработку технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В рамках контракта из бюджета в качестве аванса перечислили 45 млн рублей. Данными деньгами Михалева распорядилась по своему усмотрению, в том числе путем перечисления на счета фирм, где сама же являлась учредителем. В дальнейшем Михалева изготовила и подписала научно-технические отчеты, содержащие недостоверные сведения о якобы выполненных работах.