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В Сыктывкаре задержали подозреваемого в повреждении памятника рублю
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В Сыктывкаре задержали подозреваемого в повреждении памятника рублю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту повреждения арт-объекта «Знак рубля», установленного в Сыктывкаре, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике Коми.
Инцидент произошел 27 апреля. В дежурную часть УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение от работника службы безопасности Нацбанка о том, что неизвестные повредили арт-объект «Знак рубля». Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.
Расследованием порчи арт-объекта «Знак рубля» в #Сыктывкар’е занялась полиция: https://t.co/vaKm084fnM pic.twitter.com/LGbqce0PI5
— БНК (@BNKomi) 27 апреля 2018 г.
​"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. К повреждению объекта оказался причастен ранее судимый житель Сыктывкара 1996 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье «вандализм».
В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Арт-объект «Знак рубля» из стекла и металла был установлен на Стефановской площади в Сыктывкаре в 2015 году.
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