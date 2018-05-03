В Сыктывкаре задержали подозреваемого в повреждении памятника рублю

Инцидент произошел 27 апреля. В дежурную часть УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение от работника службы безопасности Нацбанка о том, что неизвестные повредили арт-объект «Знак рубля». Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.

Расследованием порчи арт-объекта «Знак рубля» в #Сыктывкар’е занялась полиция: https://t.co/vaKm084fnM pic.twitter.com/LGbqce0PI5

— БНК (@BNKomi) 27 апреля 2018 г.

​"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. К повреждению объекта оказался причастен ранее судимый житель Сыктывкара 1996 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «вандализм».

В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Арт-объект «Знак рубля» из стекла и металла был установлен на Стефановской площади в Сыктывкаре в 2015 году.